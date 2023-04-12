Мишустин раскрыл подробности нового закона о науке

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новом законе о науке, который был принят в первом чтении государственной Думы. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Мишустина, новый закон позволит значительно увеличить поддержку молодых ученых страны. Например, закон вводит понятие «молодого учёного», а также целый ряд различных поддержек, в том числе и возможность получить жилье. Мишустин также добавил, что правительство также увеличивает финансирование для получения учеными жилищных сертификатов.

К словам премьер-министра присоединился министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, меры поддержки по новому законопроекту будут оказываться сразу на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, закон также регулируют меры поддержки учёных со стороны бизнеса.