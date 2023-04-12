Матвиенко призвала не искать двойного смысла в законе об электронных повестках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не нужно искать двойного смысла в законе о создании единого реестра воинского учета, документ призван защитить россиян и сделать их жизнь более удобной.

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"Не ищите там двойного смысла. Я скажу уже честно и прямо: то нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сотрудники сидели с тетрадками в линеечку и рукой вели учет, ну это же невозможно, мы уже в другом веке живем. Этот закон направлен на осовременивание работы военкоматов, облегчение их труда, конечно, на большую защищенность и удобство для наших граждан", - сказала Матвиенко.

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По ее словам, необходимость в этом документе "назрела давно", а Минобороны уже несколько лет вело работы по формированию электронной системы воинского учета с привязкой к "Госуслугам". После начала специальной военной операции на Украине "стало очевидно, что эту работу надо ускорить, срочно завершить", уточнила Матвиенко.

Ранее Совфед одобрил закон, который в том числе разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток и вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

О законе

Согласно закону, одобренному в среду Совфедом, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе" с уведомлением через портал "Госуслуги". Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.