Захарова: США зря создают шум вокруг ситуации с Гершковичем
США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, однако опыт показывает, что это не помогает. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тему возможного обмена американского гражданина.
«Мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что, если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала», — заявила Захарова.
Представитель дипломатического ведомства отметила, что для обсуждения обмена есть соответствующие каналы и уполномоченные структуры.
«Они должны заниматься этими вопросами: и никто иначе и никак иначе», — добавила она.
Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, американец 1991 года рождения действовал по заданию Соединенных Штатов и собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В тот же день его арестовали по ходатайству следователей до 29 мая.