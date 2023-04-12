Захарова: США зря создают шум вокруг ситуации с Гершковичем

«Мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что, если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала», — заявила Захарова.