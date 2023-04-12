Россия запросила у Армении разъяснения об участии в учениях с НАТО

Москва запросила у Еревана разъяснения в связи с участием Армении в совместных учениях с НАТО. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", - сказала она.
"Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности", - добавила дипломат.