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12 минут назад

Россия запросила у Армении разъяснения об участии в совместных учениях с НАТО

ТАСС

Москва запросила у Еревана разъяснения в связи с участием Армении в совместных учениях с НАТО. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия запросила у Армении разъяснения об участии в учениях с НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа", - сказала она.

"Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности", - добавила дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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