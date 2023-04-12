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28 минут назад

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за сбор редких грибов

Lenta.ru

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за сбор редких грибов и растений, принятый Госдумой 6 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что речь идет о наказании за уничтожение, повреждение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России или охраняются международными договорами. По словам сенатора Андрея Клишаса, в настоящий момент уголовная ответственность предусмотрена только за аналогичные действия в отношении краснокнижных животных, а также водных биологических ресурсов.

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Согласно документу, Уголовный кодекс будет дополнен статьей, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей за уничтожение краснокнижных растений и грибов. При этом, если преступление совершено с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией в интернете или СМИ, то возможное тюремное заключение может увеличиться до шести лет, а штраф — до двух миллионов рублей.

Кроме того, незаконная покупка или продажа краснокнижных растений и грибов с помощью интернета и СМИ будет караться лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до трех миллионов рублей, в зависимости от того, использовал ли обвиняемый служебное положение. Максимальное наказание за это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой составит до девяти лет тюрьмы со штрафом до трех миллионов рублей.

Сенаторы также одобрили закон, который уточняет и административную ответственность за уничтожение животных и растений, находящихся под угрозой уничтожения. Соответствующая статься Кодекса об административных правонарушениях будет дана в новой редакции, согласно которой наказание будет применяться не только за причинение вреда животным и растениям, но и другим организмам, занесенным в Красную книгу, при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого преступления. Штрафы останутся прежними и составят до одного миллиона рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что привлечь к к уголовной ответственности за сбор редких грибов можно будет только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.

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