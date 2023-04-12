Кремль: Россия и без утечек Пентагона знала о бойцах стран НАТО на Украине

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, ещё задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — сказал Песков.