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1 час назад

Кремль: Россия и без утечек Пентагона знала о бойцах стран НАТО на Украине

RT на русскомиещё 6

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и без всяких предполагаемых утечек Пентагона Россия знала о бойцах стран НАТО на Украине.

Кремль: Россия и без утечек Пентагона знала о бойцах стран НАТО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, ещё задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что большая часть бойцов сил специального назначения из стран НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были гражданами Великобритании.

Также отмечалось, что на Украине были и бойцы из Франции и США.

Политика,СВО,Дмитрий Песков,НАТО,Пентагон,Горячая новость,
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