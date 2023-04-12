Захарова: Баку и Ереван приняли предложение о новой встрече в России

Азербайджан и Армения приняли предложение о новой встрече в России по мирному договору, о датах Москва сообщит после окончательного согласования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"Наши усилия по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между этими странами не ослабевают. Партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах конкретных мероприятий мы сообщим, когда это все будет окончательно согласовано", - сказала дипломат в среду на брифинге.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.