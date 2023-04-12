Песков: закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

"Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак - а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан", - сказал представитель Кремля.