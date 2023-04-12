Мантуров заявил, что гособоронзаказ кратно вырос

Гособоронзаказ в России кратно вырос в этом году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", - заявил Мантуров.

По его словам, оперативно были расширены мощности, сформированы запасы по сырью, материалам и комплектующим. "Это касается и головных исполнителей, и кооперации, и привлеченных к задачам ОПК гражданских предприятий", - добавил Мантуров.