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16 минут назад

Мантуров заявил, что гособоронзаказ кратно вырос

ТАССиещё 2

Гособоронзаказ в России кратно вырос в этом году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

Мантуров заявил, что гособоронзаказ кратно вырос
Фото: Пресс-служба Минпромторга РоссииПресс-служба Минпромторга России

"По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", - заявил Мантуров.

По его словам, оперативно были расширены мощности, сформированы запасы по сырью, материалам и комплектующим. "Это касается и головных исполнителей, и кооперации, и привлеченных к задачам ОПК гражданских предприятий", - добавил Мантуров.

Политика,Денис Мантуров,Минпромторг,Совет Федерации,
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