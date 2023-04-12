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В Госдуме заявили о желании Запада рассорить РФ с дружественными странами

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад пытается сорвать договоренности России с дружественными ей странами-партнерами. Об этом пишут «Известия».

В Госдуме заявили о желании Запада рассорить РФ с дружественными странами
© globallookpress.com

Он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что Сербия якобы отправила оружие на Украину, что было опровергнуто министром обороны Сербии Милошем Вучевичем.

Чепа отметил, что Запад пытается склонить многие страны не поддерживать Россию и выступать против нее, но все эти попытки оказываются неудачными. Он также добавил, что Запад прилагает максимум усилий для того, чтобы срывать все договоренности России с ее дружественными странами, но большинство из них не поддается этому влиянию.

Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белград не поставляет оружие Киеву, а также России. Также сообщения о поставках вооружения опровергло сербское оборонное предприятие «Крушик» и Минобороны страны.

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