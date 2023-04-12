В Госдуме заявили о желании Запада рассорить РФ с дружественными странами

Он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что Сербия якобы отправила оружие на Украину, что было опровергнуто министром обороны Сербии Милошем Вучевичем.

Чепа отметил, что Запад пытается склонить многие страны не поддерживать Россию и выступать против нее, но все эти попытки оказываются неудачными. Он также добавил, что Запад прилагает максимум усилий для того, чтобы срывать все договоренности России с ее дружественными странами, но большинство из них не поддается этому влиянию.