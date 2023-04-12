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Матвиенко заявила о готовности России к отражению биоугроз

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности России к отражению биологических угроз.

Матвиенко заявила о готовности России к отражению биоугроз
© РИА Новости

«Россия полностью готова к отражению биологических угроз», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, данную позицию подтверждает информация, представленная вице-премьером России Татьяной Голиковой.

Матвиенко также добавила, что работа по данному направлению ведётся на высоком профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.

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