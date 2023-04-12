США все еще не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН

США пока не выдали визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совете безопасности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Пока ни одна виза не выдана», — пояснил он.

Ранее дипмиссия РФ в Соединенных Штатах прокомментировала отказ Госдепартамента в выдаче виз на сессию ГА ООН главе МИД Сергею Лаврову и другим членам российской делегации. Дипломаты заявили, что Россия требует обеспечить беспрепятственный въезд представителей РФ на международные мероприятия, проходящие под эгидой ООН.