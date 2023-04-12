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МИД: США пока не выдали визу Лаврову

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США пока не выдали визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совете безопасности ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

США все еще не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
© globallookpress.com

«Пока ни одна виза не выдана», — пояснил он.

Ранее дипмиссия РФ в Соединенных Штатах прокомментировала отказ Госдепартамента в выдаче виз на сессию ГА ООН главе МИД Сергею Лаврову и другим членам российской делегации. Дипломаты заявили, что Россия требует обеспечить беспрепятственный въезд представителей РФ на международные мероприятия, проходящие под эгидой ООН.

В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам

При этом в Госдепе подчеркивали, что США серьезно относятся к международным обязательствам и «оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе».

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