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39 минут назад

Рябков: Москва не приемлет попыток прессинга США по вопросу журналиста Гершковича

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Россия не приемлет прессинга со стороны США по вопросу консульского доступа журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Рябков: Москва не приемлет попыток прессинга США по делу Гершковича
Фото: ТАССТАСС

«Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в Москве будут действовать в соответствии с собственными нормами и законодательными актами, применимыми к ситуации.

Он также заявил, что вопрос о предоставлении консульского доступа находится на рассмотрении.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Политика,Эван Гершкович,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,МИД России,ФСБ,Госдеп США,
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