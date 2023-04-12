Рябков: Москва не приемлет попыток прессинга США по делу Гершковича

Россия не приемлет прессинга со стороны США по вопросу консульского доступа журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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«Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в Москве будут действовать в соответствии с собственными нормами и законодательными актами, применимыми к ситуации.

Он также заявил, что вопрос о предоставлении консульского доступа находится на рассмотрении.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.