Глава Севастополя опроверг данные об отмене парада Победы в городе

Решение о том, что в Севастополе отменяется парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока не принято. Об этом, опровергая данные главы Крыма Сергея Аксенова, написал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале

Аксенов ранее сообщал, что власти приняли решение отменить в Крыму и Севастополе праздничные демонстрации 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и парад Победы из соображений безопасности.