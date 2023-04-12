$82.18+2.6889.73+2.63

Глава Севастополя опроверг данные об отмене парада Победы в городе

4

Решение о том, что в Севастополе отменяется парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока не принято. Об этом, опровергая данные главы Крыма Сергея Аксенова, написал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале

Глава Севастополя опроверг данные об отмене парада Победы в городе
© РИА Новости

Аксенов ранее сообщал, что власти приняли решение отменить в Крыму и Севастополе праздничные демонстрации 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и парад Победы из соображений безопасности.

Стали известны подробности о параде Победы в Москве

По словам Развожаева, вопрос о проведении парада обсуждался на совместном с Республикой Крым заседании оперштаба, в котором принимали участие все силовые ведомства и Черноморский флот.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий