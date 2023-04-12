В Крыму и Севастополе 9 мая не будут проводить парады и шествия

Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить парады, а также шествия "Бессмертного полка" в День Победы и первомайские праздничные демонстрации, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал Аксенов.

Глава республики отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания.

"Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы", - добавил он.