В Госдуме предложили ввести пособие на отдых для отличившихся школьников

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести летнее пособие на отдых для отличившихся по итогам учебного года школьников, передает RT со ссылкой на соответствующе письмо.

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Парламентарий отметил, что на протяжении десятилетий в учреждениях среднеспециального и высшего образования действуют стимулирующие финансовые механизмы, к примеру стипендии. Однако в системе среднего образования подобных поощрений нет.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений (пособий) на отдых для школьников 7—11-х классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года», — говорится в тексте обращения.