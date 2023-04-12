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9 минут назад

Рябков сообщил, что Россия уведомила США о пуске МБР с полигона Капустин Яр

ТАССиещё 5

Россия уведомила американскую сторону о проведении испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия уведомила США о пуске МБР с полигона Капустин Яр
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"Да, все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что 11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Как уточнили в министерстве, целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Политика,Армия,Межконтинентальная ракета,Сергей Рябков,Минобороны России,МИД России,РВСН,
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