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10 минут назад

Британия, Франция и США сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совбеза ООН по проблематике противодействия бесконтрольному распространению оружия в рамках председательства России было сорвано, так как его свели к политической демагогии. Действия представителей США, Британии и Франции во время предметных дебатов были нацелены на дискредитацию России, слова дипломата опубликованы на сайте МИД.

Британия, Франция и США сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Захарова рассказала, что во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое центральное мероприятие под российским председательством в Совбезе. Состоялись открытые дебаты по рискам, порождаемым нарушением обязательств по межгосударственным поставкам продукции военного и двойного назначения.

«С сожалением приходится констатировать, что со стороны западной "тройки" постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, начавшийся предметный и профессиональный разговор был сведен к «безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств».

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН должен быть реформирован. По словам политика, «нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым».

3 апреля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе организации, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя.

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