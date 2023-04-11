МИД: Запад свел к демагогии заседание в СБ ООН под председательством РФ

Западные страны свели к "безответственной политической демагогии" начавшийся предметный разговор в ходе заседания в Совбезе ООН под российским председательством. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном во вторник.
"С сожалением приходится констатировать, что со стороны западной "тройки" постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины. Таким образом, вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств - членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям "коллективного Запада", - говорится в комментарии.
Сообщается, что первым центральным мероприятием под российским председательством в СБ ООН стали открытые дебаты по рискам нарушений обязательств по межгосударственным поставкам военного и двойного назначения.
"Как показала дискуссия, подходы Российской Федерации к указанной проблематике разделяют многие государства-члены из числа союзников, традиционных партнеров и единомышленников нашей страны, прежде всего, Белоруссия, КНР, Индия, Иран, Бразилия и целый ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказала Захарова.
Речь на заседании, как сообщила официальный представитель МИД РФ, шла о строгом соблюдении странами обязательств по основным международным инструментам в сфере контроля продукции военного назначения.