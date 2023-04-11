$82.18+2.6889.73+2.63
10 минут назад

МИД РФ заявил, что Запад свел к демагогии заседание в СБ ООН под председательством России

ТАСС

Западные страны свели к "безответственной политической демагогии" начавшийся предметный разговор в ходе заседания в Совбезе ООН под российским председательством. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном во вторник.

МИД: Запад свел к демагогии заседание в СБ ООН под председательством РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С сожалением приходится констатировать, что со стороны западной "тройки" постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины. Таким образом, вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств - членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям "коллективного Запада", - говорится в комментарии.

Сообщается, что первым центральным мероприятием под российским председательством в СБ ООН стали открытые дебаты по рискам нарушений обязательств по межгосударственным поставкам военного и двойного назначения.

"Как показала дискуссия, подходы Российской Федерации к указанной проблематике разделяют многие государства-члены из числа союзников, традиционных партнеров и единомышленников нашей страны, прежде всего, Белоруссия, КНР, Индия, Иран, Бразилия и целый ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказала Захарова.

Речь на заседании, как сообщила официальный представитель МИД РФ, шла о строгом соблюдении странами обязательств по основным международным инструментам в сфере контроля продукции военного назначения.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий