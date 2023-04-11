МИД: Запад свел к демагогии заседание в СБ ООН под председательством РФ

"С сожалением приходится констатировать, что со стороны западной "тройки" постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины. Таким образом, вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств - членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям "коллективного Запада", - говорится в комментарии.