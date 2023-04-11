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53 минуты назад

Россия вышла из европейской сети альянса правозащитных институтов

Газета.Ru

Россия объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ) на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.

Россия вышла из европейской сети альянса правозащитных институтов
Фото: ombudsmanrf.orgombudsmanrf.org

Причиной такого решения омбудсмен назвала "зависимость членов Правления ЕНРИ от политической конъюнктуры "коллективного Запада", русофобию и игнорирование ряда нарушений. Так, по словам Москальковой, призывы российской стороны обратить внимание на "жестокое обращение с протестующими во Франции" и "размещение биолабораторий США на Украине, которые способны нанести ущерб всему человечеству", в организации не услышали.

Омбудсмен подчеркнула, что в этих условиях участие России в Европейской сети ГАНРИ "становится невозможным, а значит – бессмысленным". 11 апреля 2023 года члены ЕНРИ проголосовали за исключение российского национального института по защите прав человека из европейской сети альянса, о чем сообщается на сайте организации. Причиной называют невыполнение Россией обязательств по членству в ЕНРИ.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что международные правозащитные институты "не работают".

Политика,Валерий Фадеев,Татьяна Москалькова,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,
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