Россия вышла из европейской сети альянса правозащитных институтов

Россия объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ) на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.

Фото: ombudsmanrf.org ombudsmanrf.org

Причиной такого решения омбудсмен назвала "зависимость членов Правления ЕНРИ от политической конъюнктуры "коллективного Запада", русофобию и игнорирование ряда нарушений. Так, по словам Москальковой, призывы российской стороны обратить внимание на "жестокое обращение с протестующими во Франции" и "размещение биолабораторий США на Украине, которые способны нанести ущерб всему человечеству", в организации не услышали.

Омбудсмен подчеркнула, что в этих условиях участие России в Европейской сети ГАНРИ "становится невозможным, а значит – бессмысленным". 11 апреля 2023 года члены ЕНРИ проголосовали за исключение российского национального института по защите прав человека из европейской сети альянса, о чем сообщается на сайте организации. Причиной называют невыполнение Россией обязательств по членству в ЕНРИ.