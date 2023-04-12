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44 минуты назад

Путин: правительство улучшило прогноз социально-экономического развития России

Газета.Ruиещё 16

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство на фоне положительной статистики существенно повысило прогноз социально-экономического развития страны. Об этом информирует РИА Новости.

Путин: правительство улучшило прогноз социально-экономического развития России
Фото: Михаил Климентьев/РИА НовостиМихаил Климентьев/РИА Новости

"По итогам апреля ВВП существенно прибавит в реальном выражении", - указал глава государства. По словам Путина, при подготовке бюджета власти отталкивались из прогнозируемого снижения внутреннего валового продукта (ВВП) на 2,9% в 2022 году и на 0,8% - в нынешнем.

Однако на фоне положительной статистики оценки были пересмотрены в лучшую сторону, заявил он. Российский лидер отметил укрепление позитивных тенденций в экономике России. Ранее Путин заявил на совещании по вопросам экономики, что прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Позднее Путин рассказал, что за первый квартал российская казна пополнилась на 13 трлн рублей, "динамика хорошая". Также он отметил, что годовая инфляция в России на сегодня опустилась до 3,3%, к концу апреля составит менее 3%.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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