Госдума одобрила ужесточение оборота вейпов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов и элкетронных сигарет, в том числе безникотиновых. В частности, он подразумевает полный запрет на продажу таких устройств несовершеннолетним. Кроме того, законопроект ограничивает рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов и запрещает показывать ее детям младше 12 лет.