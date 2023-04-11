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Госдума одобрила ужесточение оборота вейпов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов и элкетронных сигарет, в том числе безникотиновых. В частности, он подразумевает полный запрет на продажу таких устройств несовершеннолетним. Кроме того, законопроект ограничивает рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов и запрещает показывать ее детям младше 12 лет.

Госдума одобрила ужесточение оборота вейпов
© РИА Новости

Документ был внесен в Госдуму на прошлой неделе, его авторами выступили почти 400 депутатов палаты, среди них — спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти думских фракций.

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