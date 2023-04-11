В Кремле анонсировали неоднократные контакты Путина с Эрдоганом до марта 2024 года
Кремль рассчитывает на неоднократные контакты главы государства Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до выборов президента России в марте 2024 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что до выборов президента России состоятся еще неоднократные контакты с президентом Турции", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию в поездке на турецкую АЭС "Аккую", Песков также отметил, что Россия будет представлена на должном уровне и допустил, что в церемонии может быть задействована видеоконференцсвязь.