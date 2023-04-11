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26 минут назад

Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии спецкомитета ООН

Никита Бородкин

Большая часть российской делегации не получили визы для участия в сессии специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.

Часть делегации РФ не получила визы для участия в сессии ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат отметил, что без виз остались представители генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и министерства юстиции. Москва расценивает такое решение Австрии как акт политического давления на РФ и создание препятствий для проведения «демократических, транспарентных и открытых переговоров по важному международному договору».

«В этой связи Австрия нарушает свои обязательства, как одна из стран, где расположена штаб-квартира ООН, на основании соглашения между Австрийской республикой и ООН от 1995 года», — подчеркнул замглавы делегации.

Напомним, что заседание спецкомитета ООН проходит в Вене с 11 по 21 апреля. Российская делегация принимает уже в пятой сессии по разработке международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

Политика,Следственный комитет,ООН,
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