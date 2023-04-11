Москва не принимает позицию Токио о «незаконной оккупации» Курильских островов, острова – неотъемлемая часть России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подобные заявления со стороны Японии Россия видит регулярно.
«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки», – сказал он, передает РИА «Новости».
Напомним, в Японии второй раз в течение двух лет включили формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы) в «Синей книге по дипломатии» за этот год.