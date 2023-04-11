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15 минут назад

Песков: Россия не приемлет позицию Токио о «незаконной оккупации»

Деловая газета "Взгляд"

Москва не принимает позицию Токио о «незаконной оккупации» Курильских островов, острова – неотъемлемая часть России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подобные заявления со стороны Японии Россия видит регулярно.

«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки», – сказал он, передает РИА «Новости».

Япония обвинила Россию в «незаконной оккупации» части Курил

Напомним, в Японии второй раз в течение двух лет включили формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы) в «Синей книге по дипломатии» за этот год.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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