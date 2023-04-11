Кремль ответил на обвинения в оккупации части Курил

Российская сторона не приемлет формулировки Японии, согласно которым часть Курильских островов находится под «незаконной оккупацией» РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль регулярно знакомится в высказываниями подобного рода. Как отметил Песков, Курилы являются неотъемлемой частью государства, передает РИА Новости.
Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации, — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконной японской территорией, на которую распространяется суверенитет страны и которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио считают данный вопрос самым серьезным из нерешенных в рамках двусторонних отношений.
Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями». В период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ Токио почти не использовал термин «оккупация». Однако к настоящему моменту на фоне введения санкций после начала СВО на Украине отношения между государствами ухудшились.
Бывший посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет Южных Курильских островов на данный момент быть не может.