Деятельность немецкой НПО признали нежелательной в РФ

Деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия – ЕС» в РФ признали нежелательной. Об этом проинформировала генеральная прокуратура.
Ведомство отметило, что «Форум» является сетевой структурой, которая объединяет порядка 180 российских и европейских неправительственных организаций.
В релизе говорится, что деятельность организации «фактически направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России».
Генпрокуратура подчеркивает, что действия НПО направлены на дискредитацию руководства Российской Федерации. Под действиями подразумевается реализация специальных программ и проектов, подготовка докладов, публикация определенных статей и исследований, проведение конференций и семинаров.
Также в релизе отмечается, что «Форум» сотрудничает с гражданами РФ, которые признаны иноагентами. Кроме того, в сообщении говорится, что НПО взаимодействует с организациями, деятельность которых признана нежелательной.
В этой связи, как указано в сообщении, деятельность сетевой структуры угрожает «основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства».