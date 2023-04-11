Деятельность немецкой НПО признали нежелательной в РФ

Деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия – ЕС» в РФ признали нежелательной. Об этом проинформировала генеральная прокуратура.

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Ведомство отметило, что «Форум» является сетевой структурой, которая объединяет порядка 180 российских и европейских неправительственных организаций.

В релизе говорится, что деятельность организации «фактически направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России».

Генпрокуратура подчеркивает, что действия НПО направлены на дискредитацию руководства Российской Федерации. Под действиями подразумевается реализация специальных программ и проектов, подготовка докладов, публикация определенных статей и исследований, проведение конференций и семинаров.

Также в релизе отмечается, что «Форум» сотрудничает с гражданами РФ, которые признаны иноагентами. Кроме того, в сообщении говорится, что НПО взаимодействует с организациями, деятельность которых признана нежелательной.