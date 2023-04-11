Законопроект о «нулевом рабочем месте» внесен в Госдуму
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «о нулевом рабочем месте». Это позволит студентам получить первое рабочее место. Об этом пишет РИА Новости.
По словам одного из авторов, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, такой закон отвечает запросу молодежи, ведь часто работодатель не берет на первое рабочее место сотрудника без опыта. В свою очередь, опыт невозможно получить без первого рабочего места.
«Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», — пояснил он.
Этот новый проект вводится для обеспечения упорядоченного регулирования любых правовых вопросов, связанных со срочными договорами, касающимися практического обучения и стажировки.