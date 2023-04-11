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20 минут назад

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Никита Бородкин

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал в своих соцсетях Сийярто, он собирается обсудить важнейшие вопросы сотрудничества, которое необходимо для обеспечения безопасности энергетического снабжения Венгрии.

Напомним, что ранее глава МИД заявлял, что Будапешт не станет отказываться от надежных долгосрочных контрактов с «Газпромом» по политическим причинам. По словам Сийярто, главное для венгерских властей — обеспечение безопасности энергоснабжения страны.

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Министр также отмечал, что сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере энергетики идет без проблем, несмотря на действие в России списка недружественных стран. В него включены все страны Евросоюза, в том числе и Венгрия.

Политика,Видео,Петер Сийярто,Алексей Лихачев,Александр Новак,Газпром,Росатом,ЕС,
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