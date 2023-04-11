Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Как рассказал в своих соцсетях Сийярто, он собирается обсудить важнейшие вопросы сотрудничества, которое необходимо для обеспечения безопасности энергетического снабжения Венгрии.

Напомним, что ранее глава МИД заявлял, что Будапешт не станет отказываться от надежных долгосрочных контрактов с «Газпромом» по политическим причинам. По словам Сийярто, главное для венгерских властей — обеспечение безопасности энергоснабжения страны.