Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком и с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил Сийярто в своих соцсетях.

Он пояснил, что на обсуждение будут подняты вопросы о сотрудничестве для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии.