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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву обсудить сотрудничество по энергетике

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком и с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил Сийярто в своих соцсетях.

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
© Российская Газета

Он пояснил, что на обсуждение будут подняты вопросы о сотрудничестве для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия является важным партнером стран Центральной Европы, без которой на данный момент невозможно обеспечить страну необходимым количеством энергии.

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