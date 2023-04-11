Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву обсудить сотрудничество по энергетике
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву, чтобы обсудить сотрудничество в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком и с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил Сийярто в своих соцсетях.
Он пояснил, что на обсуждение будут подняты вопросы о сотрудничестве для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия является важным партнером стран Центральной Европы, без которой на данный момент невозможно обеспечить страну необходимым количеством энергии.