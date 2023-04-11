Бастрыкин нашел способ мотивировать работодателей нанимать россиян

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин счел целесообразным ввести в стране «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, передает «Интерфакс».

Фото: СК РФ СК РФ

Отмечается, что это будет мотивировать работодателей нанимать граждан РФ. По словам главы СК, в стране нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, чтобы снизить социальную напряженность.

Бастрыкин указал на необходимость обеспечить соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Вопрос о корректировке механизма работы с мигрантами Бастрыкин поднимает не впервые. Годом ранее он заявил, что заинтересованные в прибыли работодатели пользуются правовой незащищенностью трудовых мигрантов. Глава СК выступил за введение cтимулирующих мер для законопослушных предпринимателей.

В понедельник, 10 апреля, Бастрыкин указал на рост числа уголовных дел с участием мигрантов. Он подчеркнул, что в общей сложности в прошлом году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, которые совершили иностранные граждане.