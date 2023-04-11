$79.50+0.1487.10+0.37
16 минут назад

Бастрыкин нашел способ мотивировать работодателей нанимать россиян

Лера Букина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин счел целесообразным ввести в стране «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, передает «Интерфакс».

Бастрыкин нашел способ мотивировать работодателей нанимать россиян
Фото: СК РФСК РФ

Отмечается, что это будет мотивировать работодателей нанимать граждан РФ. По словам главы СК, в стране нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, чтобы снизить социальную напряженность.

Бастрыкин указал на необходимость обеспечить соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Вопрос о корректировке механизма работы с мигрантами Бастрыкин поднимает не впервые. Годом ранее он заявил, что заинтересованные в прибыли работодатели пользуются правовой незащищенностью трудовых мигрантов. Глава СК выступил за введение cтимулирующих мер для законопослушных предпринимателей.

В понедельник, 10 апреля, Бастрыкин указал на рост числа уголовных дел с участием мигрантов. Он подчеркнул, что в общей сложности в прошлом году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, которые совершили иностранные граждане.

Глава СК Бастрыкин заявил о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил о существенном росте числа депортированных из России мигрантов в 2022 году. Количество возросло более чем в два с половиной раза, уточнил он.

Политика,Владимир Колокольцев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий