Захарова ответила на заявление Госдепа об УПЦ

«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: "Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно"», — написала Захарова.