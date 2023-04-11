Выборы мэра в российском городе признали несостоявшимися

Выборы мэра Томска признали несостоявшимися из-за того, что оба кандидата взяли самоотвод в день голосования. Об этом заявил спикер гордумы Чингис Акатаев на заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Выборы мэра города Томска признаны несостоявшимися", - сказал Акатаев, добавив, что следующий конкурс будет назначен на лето или сентябрь 2023 года.

Оба кандидата на пост мэра Томска Максим Лучшев и Михаил Ратнер заявили о снятии своих кандидатур с выборов на заседании, на котором должно было пройти голосование.

Как уточнил Акатаев журналистам, следующие выборы могут состояться уже в июне - для их подготовки нужно два месяца. При этом ряд моментов в регламенте, скорее всего, будут пересмотрены.

В свою очередь депутат Илья Леонтьев пояснил журналистам, что регламент не запрещает кандидатам, которые взяли самоотвод, вновь участвовать в конкурсе. Ратнер уже заявил о том, что готов принять повторное участие.