Захарова: НАТО готовит из Молдавии полигон для конфронтации с РФ

Североатлантический альянс, говоря о готовности углубить сотрудничество с Кишиневом, планирует создать из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с российской стороной. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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"К чему ведут углубление сотрудничества некоторых государств с Альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы", мы видели – "цветные революции", государственные перевороты, политическая нестабильность и экономический кризис", – считает Захарова.

Представитель министерства указала, что особенно сильно это касается государств постсоветского пространства. По мнению Захаровой, эти страны являются для НАТО полигоном для конфронтации с Москвой.

Попытки втянуть Кишинев в Альянс выглядят цинично на фоне обстановки на Украине, считает она. При этом Киев, подчеркнула представитель МИД, был во многом спровоцирован безответственной политикой расширения этой организации.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ поделился, что Альянс хочет пойти в отношениях с Молдавией настолько далеко, насколько Кишинев хочет пойти в отношениях с НАТО.