Посол заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине

В Аргентине участились случаи проявления русофобии, наблюдаются случаи прямого насилия. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

В частности, в 2022 году власти Буэнос-Айреса отказали русскоязычной общине в праздновании популярной ежегодной вечеринки «Матушка Русь», уточнил дипломат.

По его словам, в предыдущие годы данная вечеринка «собирала тысячи участников и являлась одним из важнейших событий в жизни диаспоры». Кроме того, Феоктистов напомнил, что одного из почетных российских консулов ударили в затылок при выходе из католического храма. Нападавшие также выкрикивали «оскорбительные выкрики в адрес России», добавил он.

В то же время посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на дружеские отношения с южноамериканской страной. Он отметил, что страны связаны многолетней историей дипломатических отношений и помощью во время пандемии COVID-19.

«Мы вправе надеяться, что Аргентина не отступает от своих стандартов в области прав человека и не опускается до дешевой русофобии», — заявил Феоктистов.