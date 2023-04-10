Захарова высмеяла заявление Минобороны Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Минобороны Великобритании о «вероятно низком» воздействии обедненного урана, боеприпасы с которым они намерены поставить Украине, на солдат. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

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«Видимо, испытано на коте Скрипалей и утках в солберецких прудах», — написала Захарова, комментируя заявление Минобороны Великобритании.

Она напомнила, что боеприпасы с обедненным ураном впервые использовали нацисты. Затем эти разработки взяли «на вооружение и начали массово производить и применять» страны НАТО. Первый раз они решили их использовать в Югославии. При этом больше всего такие боеприпасы применяли итальянские военнослужащие, отметила Захарова.

«По сути, натовцы поставили, вольно или невольно, живой эксперимент не только на сербах, но и на самих итальянцах. Сербов назначили на роль прямых жертв, а итальянцев — второстепенных, изучая то, как обедненный уран воздействует на применяющий его персонал. Возможно, никто не планировал оценивать результаты эксперимента. Но родственники погибших от рака итальянских военных заставили парламент сделать это», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что результатом данной «агрессии» стал рост онкозаболеваний среди военнослужащих и жителей Югославии. Согласно статистике, им был подвержен каждый 20 человек. И на сегодняшний день количество исков от родственников итальянских военных к Минобороны страны только растет.