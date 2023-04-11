Российский дипломат обозначил условие переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Для переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка понадобится две трети голосов в Генеральной Ассамблее, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

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Дипломат подчеркнул, что это осуществимо при условии, что соответствующую резолюцию поддержат две трети стран-членов всемирной организации, в состав которой входит 193 государства. Однако, уточнил он, малые и развивающиеся страны вряд ли пойдут на такой шаг, а их большинство.

По его словам, это связано с тем, что в Нью-Йорке уже долгое время работают их постпредства. Кроме того, продолжил Полянский, были вложены определенные средства, а у дипломатов налажена жизнь.

«Но я не исключаю, что на каком-то этапе накопившаяся критическая масса нерешенных вопросов подтолкнет большинство стран ООН сделать выбор в пользу какой-то другой точки», — отметил дипломат, добавив, что на сегодняшний день подобное развитие событий маловероятно.