Небензя заявил о давлении США на другие страны для отправки оружия Киеву

США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

На заседании обсуждались риски, которые возникают при нарушении договоренностей по военным поставкам. Небензя отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной.

«К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он, отметив, что эти государства подталкивают другие страны к реэкспорту оружия на Украину.