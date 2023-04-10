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Небензя заявил о давлении США на другие страны для отправки оружия Киеву

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США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя заявил о давлении США на другие страны для отправки оружия Киеву
© РИА Новости

На заседании обсуждались риски, которые возникают при нарушении договоренностей по военным поставкам. Небензя отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной.

«К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он, отметив, что эти государства подталкивают другие страны к реэкспорту оружия на Украину.

Небензя также напомнил, что в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки в Восточной Европе. В то же время межправительственные соглашения со странами региона запрещают им поставлять производимую продукцию без письменного согласия России в лице правопреемницы СССР.

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