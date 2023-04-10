"К сожалению, господин Маген не избежал распространенного на Западе заболевания, проявляющегося в склонности во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию. Вызывает удивление, что опытный дипломат и эксперт пытается найти российский след там, где его нет и быть не может. Кому, как не бывшему главе израильской дипмиссии в Москве, знать о неизменной позиции нашей страны по ключевым региональным вопросам? Особенно безответственными его высказывания звучат на фоне нынешнего российского председательства в Совете Безопасности ООН, в рамках которого теме ближневосточного урегулирования отведено особое место", - заявили в связи с этим в российском посольстве.



"Кроме того, - добавили российские дипломаты, - рассматриваем как возмутительные рассуждения Цви Магена о том, что у Израиля, мол, есть "рычаг давления" на Россию в виде возможных поставок израильского оружия киевскому режиму, прославляющему, как известно, бандеровцев - убийц евреев, славян и прочих "недочеловеков". Для нас остается неясным вопрос о том, зачем бывшему послу Израиля в России потребовалось вбрасывать в публичное пространство подобные инсинуации и подыгрывать тем, кто пытается вбить клин в российско-израильские отношения".