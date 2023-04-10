Утверждения о возможной причастности российской стороны к поддержке вооруженных группировок, обстреливавших территорию Израиля на минувшей неделе, безосновательны и служат попыткой вбить клин в отношения Израиля и России. Об этом говорится в распространенном понедельник заявлении посольства РФ в Тель-Авиве.
Российские дипломаты дали такую оценку, комментируя высказывания бывшего посла еврейского государства в России, старшего исследователя израильского Института исследований национальной безопасности Цви Магена. Выступая 9 апреля в эфире радиостанции "Кан РЭКА", Маген, говоря об обострении обстановки вокруг Израиля, подвергшегося на днях обстрелам со стороны сектора Газа и Ливана, утверждал, что за этой эскалацией могла стоять Россия в координации с Ираном.
"К сожалению, господин Маген не избежал распространенного на Западе заболевания, проявляющегося в склонности во всем, всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию. Вызывает удивление, что опытный дипломат и эксперт пытается найти российский след там, где его нет и быть не может. Кому, как не бывшему главе израильской дипмиссии в Москве, знать о неизменной позиции нашей страны по ключевым региональным вопросам? Особенно безответственными его высказывания звучат на фоне нынешнего российского председательства в Совете Безопасности ООН, в рамках которого теме ближневосточного урегулирования отведено особое место", - заявили в связи с этим в российском посольстве.
"Кроме того, - добавили российские дипломаты, - рассматриваем как возмутительные рассуждения Цви Магена о том, что у Израиля, мол, есть "рычаг давления" на Россию в виде возможных поставок израильского оружия киевскому режиму, прославляющему, как известно, бандеровцев - убийц евреев, славян и прочих "недочеловеков". Для нас остается неясным вопрос о том, зачем бывшему послу Израиля в России потребовалось вбрасывать в публичное пространство подобные инсинуации и подыгрывать тем, кто пытается вбить клин в российско-израильские отношения".
Всем заинтересованным обозревателям посольство рекомендовало ознакомиться с новой редакцией Концепции внешней политики РФ, в которой "четко сформулированы подходы России к актуальным процессам на Ближнем Востоке".
"Хотели бы еще раз напомнить также о том, что российская сторона неоднократно и на всех уровнях заявляла, что комплексные решения региональных проблем обязательно должны учитывать законные интересы безопасности Израиля. Россия готова к продолжению работы с израильскими партнерами по вопросам региональной безопасности и стабильности. Как участник ближневосточного "квартета" международных посредников, [Россия] выступает за скорейшее возобновление его полноценной деятельности, которая в последнее время была под надуманными предлогами фактически заморожена США", - заключили в российской дипмиссии.