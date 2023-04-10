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20 минут назад

В Кремле прокомментировали новости о слежке США за Зеленским

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утечку данных Пентагона и заявил, что свидетельства слежки США за мировыми лидерами всплывали не раз. Об этом сообщает ТАСС.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и демонстрируют, что США шпионят как за врагами, так и за союзниками.

В одном из документов, источником которого названа радиотехническая разведка, говорится, что президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет дальнобойного оружия.

Источник CNN, близкий к Зеленскому, назвал это неудивительным, но отметил, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.

CNN: Зеленский предлагал нанести удар по военным в Ростовской области

Песков заявил, что слежку за Зеленским со стороны США «нельзя исключать».

«То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало», — подчеркнул он.

Данные утечки Песков назвал «достаточно интересными».

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