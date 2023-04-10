Патриарх Кирилл: Россия в текущем конфликте находится на стороне света

По словам патриарха, Россию пытались «взять голыми руками» и втянуть в систему западных ценностей, однако народ и руководство страны поняли, что это противоречит христианским убеждениям. Военное противостояние началось уже после того, как стало понятно, что между сторонами конфликта «общего уже нет».

Патриарх Кирилл также убежден, что «брань» идет не против «крови и плоти», а против «мироправителей тьмы века сего».

«Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами. А иначе объяснить невозможно, как современное поколение политиков, рожденных в советское и даже постсоветское время, выступило на защиту исконной Руси православной», — подчеркнул он.