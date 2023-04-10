Патриарх Кирилл: Россия в текущем конфликте находится на стороне света
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим заявил, что Россия в «нынешней брани» находится на «стороне света» и «противостоит злу». Как сообщает пресс-служба РПЦ, обращаясь к участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя, он подчеркнул, что РФ не хочет потерять «различия между полами», а разврат сделать нормой жизни.
По словам патриарха, Россию пытались «взять голыми руками» и втянуть в систему западных ценностей, однако народ и руководство страны поняли, что это противоречит христианским убеждениям. Военное противостояние началось уже после того, как стало понятно, что между сторонами конфликта «общего уже нет».
Патриарх Кирилл также убежден, что «брань» идет не против «крови и плоти», а против «мироправителей тьмы века сего».
«Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами. А иначе объяснить невозможно, как современное поколение политиков, рожденных в советское и даже постсоветское время, выступило на защиту исконной Руси православной», — подчеркнул он.
Патриарх также отметил, что Россия действует на стороне света. По его словам, страна не стремится стать богаче или захватить территорию других государств, а пытается «сохранить свою самобытность».