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6 минут назад

В Госдуме предрекли Трампу победу на выборах из-за предъявленных ему обвинений

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с Ura.ru Дональду Трампу победу на следующих президентских выборах в США в том случае, если демократам не удастся отправить его за решетку, несмотря на предъявленные ему обвинения.

Мария Бутина предрекла Трампу победу на выборах в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите на рейтинги, как выросли рейтинги просмотров кабельных каналов, основных в Соединенных Штатах. Там просто нереальный рост», — заявила депутат.

Она добавила, что теперь политик без труда сможет одержать победу на внутренних выборах в республиканской партии, отметив, что устроенное шоу значительно увеличило шансы Трампа на переизбрание.

Трамп арестован

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы. Его адвокат Джим Трасти назвал предъявленные обвинения ошибкой правосудия

Политика,Мария Бутина,Дональд Трамп,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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