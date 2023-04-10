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51 минуту назад

Назван срок перехода на расчеты в нацвалютах

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Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, спустя какое время мир перейдет на широкое использование региональных валют в торговле. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Назван срок перехода на расчеты в нацвалютах
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, спустя какое время мир перейдет на широкое использование региональных валют в торговле. Об этом он сообщил в беседе с РИА НовостиКирилл Каллиников / РИА Новости Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, спустя какое время мир перейдет на широкое использование региональных валют в торговле. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости

Задорнов назвал срок перехода на расчеты в нацвалютах и допустил, что это произойдет через десять лет.

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим», — объяснил он.

По словам экономиста, преобладание конкретной валюты связано только с издержками для покупателя и для продавца товара. В свободно конвертируемых валютах (долларах или евро) они минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше из-за неопределенности.

Задорнов добавил, что мировая финансовая система дезинтегрируется из-за возникновения барьеров. На данный момент доллар является ведущей мировой валютой в расчетах: на него приходится около 60 процентов операций.

Ранее Центробанк назвал препятствия для перехода на расчеты в «дружественных» валютах. К ним регулятор отнес их волатильность и неконвертируемость.

Политика,Михаил Задорнов,Банк России,
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