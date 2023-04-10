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29 минут назад

Посол Нечаев обвинил Германию в накачивании ВСУ смертоносными системами вооружений

Газета.Ruиещё 3

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в разговоре с газетой "Известия", что Берлин позволил себе пересечение "красных линий", поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) смертоносные системы вооружений.

Посол Нечаев обвинил Германию в накачивании ВСУ смертоносными системами вооружений
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений", - сказал он.

Нечаев уточнил, что в перечень этого оружия входят боевые танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня. Кроме того, по словам дипломата, создаются логистические сервисные центры по ремонту военной техники в третьих странах.

В марте сообщалось, что Германия передала Украине три инженерных танка Dachs и 70 пулеметов. Ранее бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник призвал канцлера Олафа Шольца "перейти все красные линии" в вопросах поставок вооружений Киеву.

Политика,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Сергей Нечаев,
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