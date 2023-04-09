Захарова прокомментировала слова главы ПЦУ Епифания о Киево-Печерской лавре

Уничтожение в Киево-Печерской лавре русского духа приведет к гибели Лавры как таковой, предположила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что накануне глава раскольнической ПЦУ Епифаний сделал ряд заявлений. Он отметил, что выступает за выдворение духа «Русского мира» из Лавры, за вознесение молитв в храмах исключительно на украинском языке.
«Лавры оскверняют лярвы», - подчеркнула дипломат.
По ее оценке, действия раскольников по уничтожению русского духа в Лавре приводят к ее уничтожению.
Захарова предположила, что ослепленные ненавистью священники ПЦУ забыли одну истину. Они не понимают то, что храмы невозможно построить на ненависти.
Ранее представитель МИД раскритиковала высказывания официальных лиц Украины о планах по уничтожению российской культуры в Крыму.