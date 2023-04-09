Захарова прокомментировала слова главы ПЦУ Епифания о Киево-Печерской лавре

Уничтожение в Киево-Печерской лавре русского духа приведет к гибели Лавры как таковой, предположила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова напомнила, что накануне глава раскольнической ПЦУ Епифаний сделал ряд заявлений. Он отметил, что выступает за выдворение духа «Русского мира» из Лавры, за вознесение молитв в храмах исключительно на украинском языке.

«Лавры оскверняют лярвы», - подчеркнула дипломат.

По ее оценке, действия раскольников по уничтожению русского духа в Лавре приводят к ее уничтожению.

Захарова предположила, что ослепленные ненавистью священники ПЦУ забыли одну истину. Они не понимают то, что храмы невозможно построить на ненависти.