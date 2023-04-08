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25 минут назад

Кадыров сообщил о ликвидации группы военнослужащих ВСУ между Кременной и Белогоровкой

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских военнослужащих между населенными пунктами Кременная и Белогоровка, еще часть военных ВСУ взяты в плен. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале в субботу.

Кадыров сообщил о ликвидации группы военнослужащих ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен. Один из них - это Нихаенко Максим Сергеевич, военнослужащий национальной гвардии Украины. Он проделал сложный путь, чтобы выйти на наши позиции, по дороге обморозил ноги, наши врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги", - написал Кадыров.

Максим Нихаенко является лишь одним из украинских военнослужащих, которые решили своевременно сдаться в плен к российским бойцам, отметил Кадыров.

Кадыров: контрнаступление ВСУ будет на руку России "по всем пунктам"

"На данный момент бойцы спецназа "Ахмат" совместно с 2-м армейским корпусом и ВКС России проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу", - подчеркнул глава Чечни.

Политика,Армия,СВО,Рамзан Кадыров,Горячая новость,
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