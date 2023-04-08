Кадыров сообщил о ликвидации группы военнослужащих ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских военнослужащих между населенными пунктами Кременная и Белогоровка, еще часть военных ВСУ взяты в плен. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале в субботу.
"Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен. Один из них - это Нихаенко Максим Сергеевич, военнослужащий национальной гвардии Украины. Он проделал сложный путь, чтобы выйти на наши позиции, по дороге обморозил ноги, наши врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги", - написал Кадыров.
Максим Нихаенко является лишь одним из украинских военнослужащих, которые решили своевременно сдаться в плен к российским бойцам, отметил Кадыров.
"На данный момент бойцы спецназа "Ахмат" совместно с 2-м армейским корпусом и ВКС России проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу", - подчеркнул глава Чечни.