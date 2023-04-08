Кадыров сообщил о ликвидации группы военнослужащих ВСУ

"Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провел блестящую спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть - взять в плен. Один из них - это Нихаенко Максим Сергеевич, военнослужащий национальной гвардии Украины. Он проделал сложный путь, чтобы выйти на наши позиции, по дороге обморозил ноги, наши врачи оказали ему качественную медицинскую помощь и поставили его на ноги", - написал Кадыров.