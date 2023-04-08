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13 минут назад

Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на убийство Татарского

Майк Габриелян

Запад проявил патологическое лицемерие, не осудив виновных в гибели российского военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на убийство Татарского
Фото: ТАССТАСС

По её словам, за шесть дней, прошедших с момента взрыва в петербургском кафе, на Западе никто не выступил с осуждением теракта.

«Никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим», - написала Захарова в Telegram-канале.

При этом, по ее словам, на Западе существует «насквозь лживая забота о правах журналистов и СМИ».

Так, глава дипломатии ЕС Боррель печётся о судьбе арестованного корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже в России. При этом он молчит о судьбах Марата Касема, с января сидящем в латвийской тюрьме за свои убеждения, и о Джулиане Ассанже, над которым «издеваются уже долгие годы».

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу

Захарова предрекла, что следующим шагом Запада станет оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов.

Политика,Марат Касем,Эван Гершкович,Владлен Татарский,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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