Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на убийство Татарского

Запад проявил патологическое лицемерие, не осудив виновных в гибели российского военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, за шесть дней, прошедших с момента взрыва в петербургском кафе, на Западе никто не выступил с осуждением теракта.

«Никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим», - написала Захарова в Telegram-канале.

При этом, по ее словам, на Западе существует «насквозь лживая забота о правах журналистов и СМИ».

Так, глава дипломатии ЕС Боррель печётся о судьбе арестованного корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже в России. При этом он молчит о судьбах Марата Касема, с января сидящем в латвийской тюрьме за свои убеждения, и о Джулиане Ассанже, над которым «издеваются уже долгие годы».