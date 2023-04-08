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Развозжаев объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале прокомментировал громкие звуки в центре города. Он пояснил, что ведется профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения.

Развозжаев объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя
© РИА Новости

«Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО», - уточнил Развозжаев.

Накануне губернатор сообщил, что если севастопольцы слышат звуки в районе Северного мола, то это означает, что Черноморский флот проводит учения, в частности, стрельбы из стрелкового оружия.

Громкие звуки недалеко от Карантинной бухты объясняются тем, что специалисты занимаются вопросами противодиверсионной обороны, заметил Развозжаев.

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Ранее губернатор призвал крымчан с пониманием относиться к высказываниям украинских официальных лиц. Он подчеркнул, что не следует обращать внимание на слова «больных людей».

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