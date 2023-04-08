Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие

Президент Франции «яростно раскритиковал США» своими словами о недопустимости хранения ядерного оружия в других странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Видеофрагмент интервью с ним опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Зарубин попросил Пескова прокомментировать недавнее высказывание Эммануэля Макрона о том, что неприемлемо, когда ядерное оружие одной страны располагается на территории других стран, «особенно в Европе».

«Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», - сказал Песков.

Макрон сделал заявление в Пекине, критикуя размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. По его мнению, подобный шаг «не соответствует международным обязательствам РФ и международному праву».

Таким образом французский президент раскритиковал и США, поскольку американское ядерное оружие размещено в четырех европейских странах и Турции.