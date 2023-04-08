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18 минут назад

В Совфеде рассказали о попытках НАТО спасти репутацию

Майк Габриелян

НАТО может спасти репутацию, только занявшись поиском врагов и предателей на Украине и в США. Так считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которую цитирует РИА Новости.

В Совфеде рассказали о попытках НАТО спасти репутацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственным способом для НАТО сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», - сказала Ковитиди.

Так она прокомментировала публикацию в New York Times об утечке в интернет нового пакета секретных документов США. Речь в них идет о весеннем контрнаступлении Киева, ситуации в Китае и на Ближнем Востоке. По данным газеты, в интернет попало более 100 документов, ущерб оценивается как значительный и изучается в Пентагоне.

В Киеве заявили, что секретные документы являются подделкой. Сенатор считает, что это заявление «вызывает обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ».

Ковитиди отметила, что у Вашингтона исчезает желание тратить время и деньги на «токсичную и беспокойную Украину».

По ее словам, внешнеполитический вектор развернулся в пользу России.

Примером этого является недавняя встреча президента Франции Макрона и председателя КНР Си Цзиньпиня. Макрон призвал китайского лидера осудить действия России, но тот отказался и сказал только о необходимости мирных переговоров.

Политика,Ольга Ковитиди,НАТО,Совет Федерации,Пентагон,
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